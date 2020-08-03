Угроза взрыва в столичном бизнес-центре: мужчина заявил, что привязан к детонатору

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 80254 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105339 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110234 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138856 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112434 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134228 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102594 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102663 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104921 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102217 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Угроза взрыва в столичном бизнес-центре: мужчина заявил, что привязан к детонатору

Угроза взрыва в столичном бизнес-центре: мужчина заявил, что привязан к детонатору

Киев  •  УНН

 • 19382 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Мужчина, который угрожает взрывом в столичном бизнес-центре, заявляет, что у него есть большое количество взрывчатки, которое детонирует и после его смерти. Об этом на своей странице в Fаcebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

"...террорист декларирует, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют, так как по его ногу прицеплен трос, привязанный к детонатору. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка..." - написал Геращенко.

Напомним, в столичном бизнес-центре "Леонардо" мужчина угрожает взорвать бомбу. Добавим, что он держит в заложниках одного человека.

Мужчина, который в столичном бизнес-центре угрожает взрывом, требует выхода в прямой эфир. В настоящее время с ним ведутся переговоры.

Как ранее сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, мужчина, который в столичном бизнес-центре угрожает взрывом, является гражданином Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович.

Сейчас в Киеве введена спецоперация, которой руководит СБУ.

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