Угроза взрыва в столичном бизнес-центре: мужчина заявил, что привязан к детонатору
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Мужчина, который угрожает взрывом в столичном бизнес-центре, заявляет, что у него есть большое количество взрывчатки, которое детонирует и после его смерти. Об этом на своей странице в Fаcebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
"...террорист декларирует, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют, так как по его ногу прицеплен трос, привязанный к детонатору. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка..." - написал Геращенко.
Напомним, в столичном бизнес-центре "Леонардо" мужчина угрожает взорвать бомбу. Добавим, что он держит в заложниках одного человека.
Мужчина, который в столичном бизнес-центре угрожает взрывом, требует выхода в прямой эфир. В настоящее время с ним ведутся переговоры.
Как ранее сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, мужчина, который в столичном бизнес-центре угрожает взрывом, является гражданином Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович.
Сейчас в Киеве введена спецоперация, которой руководит СБУ.