Погроза вибухом у столичному бізнес-центрі: терорист утримує одного заручника
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Уродженець Самарканду, який погрожує підірвати столичний бізнес-центр, тримає у заручниках одну особу. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує УНН.
"Щодо погрози вибуху у відділенні №12 ПАТ "Універсал банк", що знаходиться в БЦ "Леонардо". На місці створений оперативний штаб СБУ та поліції. Введено в дію план спеціальної операції СБУ "Бумеранг", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що керівництво операції взяла на себе СБУ.
"В заручниках перебуває одна людина, інші - евакуйовані. Ситуація під контролем. На даний час вживаються заходи з встановлення контакту з зловмисником. Злочинець вимагає присутності журналістів. За попередніми даними, при собі має велику спортивну сумку і портфель, від сумки до ноги прикріплено провід", - повідомили у СБУ.
Вказується, що попередньо встановлено, що зловмисником є Карімов Сухроб Рахматович, уродженець Самарканду, громадянин Узбекистану.
Як повідомлялося раніше в УНН, погроза вибухом у столичному бізнес-центрі: введено нову спецоперацію під керівництвом СБУ.
Нагадаємо, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожує вибухом, є громадянином Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович.
Так, чоловік, який у столичному бізнес-центрі погрожує вибухом, вимагає виходу у прямий ефір, на даний момент з ним ведуться переговори.