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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 80342 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105354 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112444 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102599 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 102664 просмотра

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Угроза взрыва в столичном бизнес-центре: террорист удерживает одного заложника

Угроза взрыва в столичном бизнес-центре: террорист удерживает одного заложника

Киев  •  УНН

 • 19124 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Уроженец Самарканда, который угрожает взорвать столичний бизнес-центр, держит в заложниках одного человека. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует УНН.

"О угрозе взрыва в отделении №12 ПАО "Универсал банк", который находится в БЦ "Леонардо". На месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции СБУ "Бумеранг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство операции взяла на себя СБУ.

"В заложниках находится один человек, остальные - эвакуированы. Ситуация под контролем. В настоящее время принимаются меры по установлению контакта со злоумышленником. Преступник требует присутствия журналистов. По предварительным данным, при себе имеет большую спортивную сумку и портфель, от сумки к ноге прикреплен провод", - сообщили в СБУ.

Указывается, что предварительно установлено, что злоумышленником является Каримов Сухроб Рахматович, уроженец Самарканда, гражданин Узбекистана.

Как сообщалось ранее в УНН, угроза взрывом в столичном бизнес-центре: введена новая спецоперацию под руководством СБУ.

Напомним, мужична, который в столичном бизнес-центре угрожает взрывом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович.

Так, мужична, который в столичном бизнес-центре угрожает взрывом, требует выхода в прямой эфир, на данный момент с ним ведутся переговоры.

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