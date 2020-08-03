Угроза взрыва в столичном бизнес-центре: террорист удерживает одного заложника
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Уроженец Самарканда, который угрожает взорвать столичний бизнес-центр, держит в заложниках одного человека. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует УНН.
"О угрозе взрыва в отделении №12 ПАО "Универсал банк", который находится в БЦ "Леонардо". На месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции СБУ "Бумеранг", - говорится в сообщении.
Отмечается, что руководство операции взяла на себя СБУ.
"В заложниках находится один человек, остальные - эвакуированы. Ситуация под контролем. В настоящее время принимаются меры по установлению контакта со злоумышленником. Преступник требует присутствия журналистов. По предварительным данным, при себе имеет большую спортивную сумку и портфель, от сумки к ноге прикреплен провод", - сообщили в СБУ.
Указывается, что предварительно установлено, что злоумышленником является Каримов Сухроб Рахматович, уроженец Самарканда, гражданин Узбекистана.
Как сообщалось ранее в УНН, угроза взрывом в столичном бизнес-центре: введена новая спецоперацию под руководством СБУ.
Напомним, мужична, который в столичном бизнес-центре угрожает взрывом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович.
Так, мужична, который в столичном бизнес-центре угрожает взрывом, требует выхода в прямой эфир, на данный момент с ним ведутся переговоры.