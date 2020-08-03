Угроза взрыва в столичном бизнес-центре: в здании работают взрывотехники

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 80400 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105365 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110260 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138897 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112453 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134256 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102603 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102664 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104921 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102217 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Угроза взрыва в столичном бизнес-центре: в здании работают взрывотехники

Угроза взрыва в столичном бизнес-центре: в здании работают взрывотехники

Киев  •  УНН

 • 14710 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Операция по задержанию злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, проведена успешно, сейчас в здании работают взрывотехники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сотрудники ЦСО "А" СБУ задержали злоумышленника, который захватил заложника в отделении "Универсал банк" в БЦ "Леонардо". Операция проведена успешно. Сейчас проводится проверка помещения на взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении.

Напомним, террориста вывели из столичного бизнес-центра и посадили в машину СБУ.

Как сообщалось, мужчина, угрожавший взрывом в столичном бизнес-центре, заявлял, что у него есть большое количество взрывчатки, которая сдетонирует после его смерти. Также стало известно, что террорист постил в Facebook призывы к убийству "неверных".

Напомним, лицо террориста установлено. Им является гражданином Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович.

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