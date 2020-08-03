Угроза взрыва в столичном бизнес-центре: в здании работают взрывотехники
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Операция по задержанию злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, проведена успешно, сейчас в здании работают взрывотехники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Сотрудники ЦСО "А" СБУ задержали злоумышленника, который захватил заложника в отделении "Универсал банк" в БЦ "Леонардо". Операция проведена успешно. Сейчас проводится проверка помещения на взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении.
Напомним, террориста вывели из столичного бизнес-центра и посадили в машину СБУ.
Как сообщалось, мужчина, угрожавший взрывом в столичном бизнес-центре, заявлял, что у него есть большое количество взрывчатки, которая сдетонирует после его смерти. Также стало известно, что террорист постил в Facebook призывы к убийству "неверных".
Напомним, лицо террориста установлено. Им является гражданином Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович.