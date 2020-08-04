В столице Ливана прогремел мощный взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв в порту. Взрывную волну почувствовали в центре города и пригороде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальное информагентство Ливана.
"В Бейрутском порту вспыхнул крупный пожар, в центре столицы и пригороде послышались сильные взрывы. На место происшествия срочно поехали пожарные команды", - пишут в издании.
Также некоторые СМИ сообщают, что в результате пожара погибли по меньшей мере 10 человек.
Сейчас причина взрыва неизвестна. Одни сообщают о возгорании пиротехники на складе в порту. Другие говорят, что взорвалась пиротехника на борту одного из судов, находящихся в порту.
Ранее УНН писал, что в Чернигове в трехэтажном неексплуатуемои здании произошел взрыв.