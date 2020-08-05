Туреччина заявила про готовність надати будь-яку допомогу Лівану

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Президент Туреччини Тайіп Ердоган висловив у вівторок співчуття народу Лівану після вибуху в Бейруті, пише УНН.

“Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих в результаті вибуху у порту Бейрута... Бажаю постраждалим якнайшвидшого одужання. Ми в Туреччині будемо завжди підтримувати Ліван і наших ліванських братів”, — йдеться в опублікованому записі турецького лідера на сторінці в Twitter. Це повідомлення президента написано арабською.

Тим часом, раніше у вівторок офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин і глава Управління по зв’язках адміністрації президента Фахреттін Алтун повідомили, що Анкара готова надати всіляку допомогу Бейруту в питанні ліквідації наслідків вибуху.

أقدم التعازي إلى أقارب وذوي ضحايا انفجار مرفأ # بيروت وأسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان, كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ونحن في تركيا سنقف دائما إلى جانب لبنان وأشقائنا اللبنانيين.

— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) August 4, 2020

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