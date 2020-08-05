Турция заявила о готовности предоставить любую помощь Ливану
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил во вторник соболезнования народу Ливана после взрыва в Бейруте, пишет УНН.
“Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в порте Бейрута... Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Мы в Турции будем всегда поддерживать Ливан и наших ливанских братьев”, — говорится в опубликованной записи турецкого лидера на странице в Twitter. Это сообщение президента написано по-арабски.
Между тем, ранее во вторник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун сообщили, что Анкара готова оказать всевозможную помощь Бейруту в вопросе ликвидации последствий взрыва.
أقدم التعازي إلى أقارب وذوي ضحايا انفجار مرفأ #بيروت وأسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
ونحن في تركيا سنقف دائما إلى جانب لبنان وأشقائنا اللبنانيين.