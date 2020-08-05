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02:32 • 100399 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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Турция заявила о готовности предоставить любую помощь Ливану

Киев  •  УНН

 • 18092 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил во вторник соболезнования народу Ливана после взрыва в Бейруте, пишет УНН.

“Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в порте Бейрута... Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Мы в Турции будем всегда поддерживать Ливан и наших ливанских братьев”, — говорится в опубликованной записи турецкого лидера на странице в Twitter. Это сообщение президента написано по-арабски.

Между тем, ранее во вторник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун сообщили, что Анкара готова оказать всевозможную помощь Бейруту в вопросе ликвидации последствий взрыва.

أقدم التعازي إلى أقارب وذوي ضحايا انفجار مرفأ #بيروت وأسأل الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

ونحن في تركيا سنقف دائما إلى جانب لبنان وأشقائنا اللبنانيين.

— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) August 4, 2020

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