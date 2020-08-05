Вибух у Лівані: Трамп заявив про "жахливу атаку" на Бейрут та допустив наявність "якоїсь бомби"

Відповідаючи на питання, чи впевнений він, що в Бейруті відбулася атака, а не свого роду інцидент, американський лідер зазначив: “Виходячи з вибуху, схоже на те. Я зустрічався з деякими з наших чудових генералів... Схоже, вони думають, що це була атака. Це була якась бомба, так”.

За словами президента, в Пентагоні вважають, що “це був не якийсь виробничий вибух”. “Вони (генерали) краще за мене знають”, — додав глава держави. Перед цим Трамп заявив, що мова йде про “жахливу атаку”, і США пропонують владі Лівану свою допомогу.

Брифінг Дональда Трампа в Білому домі:

Потужний вибух прогримів у вівторок в районі морського порту Бейрута поблизу від бази ВМС Лівану. За останніми даними , в результаті вибуху загинули 78 осіб, 4 тис. постраждали.

Руйнування в Бейруті:

مشاهد مروعة من ردهات مستشفى في # بيروت لعشرات الجرحى الذين اصيبوا في انفجار العاصمة اللبنانية الضخم # انفجار_بيروت # العربية pic.twitter.com/KxUtdqublu