Взрыв в Ливане: Трамп заявил о "чудовищной атаке" на Бейрут и допустил наличие "какой-то бомбы"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Американские генералы считают, что в ливанской столице взорвалась бомба, и речь идет об атаке. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге для журналистов в Белом доме, передает УНН.
Отвечая на вопрос, уверен ли он, что в Бейруте произошла атака, а не своего рода инцидент, американский лидер отметил: “Исходя из взрыва, похоже на то. Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов... Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да”.
По словам президента, в Пентагоне считают, что “это был не какой-то производственный взрыв”. “Они (генералы) лучше меня знают”, — добавил глава государства. Перед этим Трамп заявил, что речь идет о “чудовищной атаке”, и США предлагают властям Ливана свою помощь.
Брифинг Дональда Трампа в Белом доме:
Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По последним данным, в результате взрыва погибли 78 человек, 4 тыс. пострадали.
Разрушения в Бейруте:
مشاهد مروعة من ردهات مستشفى في #بيروت لعشرات الجرحى الذين اصيبوا في انفجار العاصمة اللبنانية الضخم#انفجار_بيروت#العربية pic.twitter.com/KxUtdqublu— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 4, 2020