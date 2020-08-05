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Вибух у Бейруті: влада оголосили столицю зоною лиха

Вибух у Бейруті: влада оголосили столицю зоною лиха

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Після засідання Вищої ради оборони Лівану у зв'язку з вибухом в порту ліванської столиці, влада оголосила Бейрут зоною лиха. Про це повідомляє УНН, посилаючись на DW.

"Вища рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом у порту Бейрута оголосила столицю зоною лиха", - йдеться у повідомленні.

Засідання пройшло під головуванням президента республіки Мішеля Ауна. Глава держави до цього написав у Twitter про необхідність введення у Бейруті режиму надзвичайного стану на два тижні. Повідомляється, що сам президент оперативно прибув на місце події, адже його будинок знаходиться навпроти.

"Там панував повний хаос, люди були у паніці, вибило вітрини магазинів, скло покривало більшу частину вулиць, що знаходяться неподалік від місця вибуху", - повідомив він журналістам.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ і Посольство України в Лівані продовжують збирати інформацію про українців, які могли постраждати у результаті руйнівного вибуху у порту ліванської столиці - Бейрута.

Як повідомлялося раніше в УНН, в результаті вибуху у столиці Лівану вже 78 загиблих та 4 тисячі поранених, сотні людей - зникли безвісти, у місті оголошено НС.

Вибух в порту Бейрута стався у вівторок, 4 серпня. В результаті вибуху обрушилися фасади кількох будівель, пошкодження отримали житлові будинки і офіси.

За версією влади, вибух стався під час зварювальних робіт. На одному зі складів порту перебувало 2750 тонн конфіскованої аміачної селітри. Щоб уникнути крадіжки речовини, співробітники порту вирішили закрити невеликі отвори, через які зловмисники могли проникнути на склад. При проведенні зварювальних робіт сталася детонація.

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