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Взрыв в Бейруте: власти объявили столицу зоной бедствия

Взрыв в Бейруте: власти объявили столицу зоной бедствия

Киев  •  УНН

 • 16666 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. После заседания Высшего совета обороны Ливана в связи со взрывом в порту ливанской столицы, власти объявили Бейрут зоной бедствия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Высший совет обороны Ливана по итогам экстренного заседания в связи со взрывом в порту Бейрута объявил столицу зоной бедствия", - говорится в сообщении.

Заседание прошло под председательством президента республики Мишеля Ауна. Глава государства до этого написал в Twitter о необходимости введения в Бейруте режима чрезвычайного положения на две недели. Сообщается, что сам президент оперативно прибыл на место происшествия, ведь его дом находится напротив.

"Там царил полный хаос, люди были в панике, выбило витрины магазинов, стекло покрывало большую часть улиц, находящихся неподалеку от места взрыва", - сообщил он журналистам.

Напомним, Министерство иностранных дел и Посольство Украины в Ливане продолжают собирать информацию о украинцах, которые могли пострадать в результате разрушительного взрыва в порту ливанской столицы - Бейрута.

Как сообщалось ранее в УНН, в результате взрыва в столице Ливана уже 78 погибших и 4000 раненых, сотни людей - пропали без вести, в городе объявлено ЧП.

Взрыв в порту Бейрута произошел во вторник, 4 августа. В результате взрыва обрушились фасады нескольких зданий, повреждения получили жилые дома и офисы.

По версии властей, взрыв произошел во время сварочных работ. На одном из складов порта находилось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры. Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили закрыть небольшие отверстия, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошла детонация.

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