Кувейт направить термінову медичну допомогу Лівану
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кувейт направить до Лівану термінову медичну допомогу для постраждалих під час вибуху в Бейруті. Про це повідомив у вівторок телеканал Sky News Arabia, інформує УНН.
“Невідкладна медична допомога буде відправлена Кувейтом в Ліван для сприяння в ліквідації наслідків потужного вибуху, що прогримів сьогодні в ліванській столиці”, — йдеться в повідомленні телеканалу.
Раніше у вівторок про свій намір надати допомогу Лівану заявив Катар. Як інформував телеканал Al Jazeera, емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані віддав розпорядження відправити в Бейрут партію польових госпіталів.
Нагадаємо, що президент Туреччини Тайіп Ердоган висловив у вівторок співчуття народу Лівану після вибуху в Бейруті і заявив про готовність надати допомогу ліванській стороні.
بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة. # بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 4, 2020