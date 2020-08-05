Кувейт направит срочную медицинскую помощь Ливану
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Кувейт направит в Ливан срочную медицинскую помощь для пострадавших при взрыве в Бейруте. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia, информирует УНН.
“Неотложная медицинская помощь будет отправлена Кувейтом в Ливан для содействия в ликвидации последствий мощного взрыва, прогремевшего сегодня в ливанской столице”, — говорится в сообщении телеканала.
Ранее во вторник о своем намерении оказать помощь Ливану заявил Катар. Как информировал телеканал Al Jazeera, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отдал распоряжение отправить в Бейрут партию полевых госпиталей.
Напомним, что президент Турции Тайип Эрдоган выразил во вторник соболезнования народу Ливана после взрыва в Бейруте и заявил о готовности оказать помощь ливанской стороне.
بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة.#بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 4, 2020