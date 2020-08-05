Кувейт направит срочную медицинскую помощь Ливану

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 32692 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101816 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106703 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133749 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110719 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131476 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102088 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102588 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104430 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102059 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Кувейт направит срочную медицинскую помощь Ливану

Кувейт направит срочную медицинскую помощь Ливану

Киев  •  УНН

 • 14026 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Кувейт направит в Ливан срочную медицинскую помощь для пострадавших при взрыве в Бейруте. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia, информирует УНН.

“Неотложная медицинская помощь будет отправлена Кувейтом в Ливан для содействия в ликвидации последствий мощного взрыва, прогремевшего сегодня в ливанской столице”, — говорится в сообщении телеканала.

Ранее во вторник о своем намерении оказать помощь Ливану заявил Катар. Как информировал телеканал Al Jazeera, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отдал распоряжение отправить в Бейрут партию полевых госпиталей.

Напомним, что президент Турции Тайип Эрдоган выразил во вторник соболезнования народу Ливана после взрыва в Бейруте и заявил о готовности оказать помощь ливанской стороне.

بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة.#بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 4, 2020

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