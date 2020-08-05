ВООЗ офіційно прокоментувала вибух у Лівані

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) працює з Міністерством охорони здоров’я Лівану з питання забезпечення поставок матеріалів для лікування травм в зв’язку з вибухом в порту Бейрута. Про це повідомило у вівторок в своєму Twitter-акаунті Регіональне бюро ВООЗ для країн Східного Середземномор’я, передає УНН.

“Наші серця і молитви — з тисячами постраждалих людей. Ми працюємо з Міністерством охорони здоров’я Лівану, щоб бути впевненими в наявності поставок матеріалів від травм”, — йдеться в повідомленні. Регіональне бюро інформувало також, що взаємодіє зі своїми партнерами “в реагуванні на термінові потреби” в зв’язку з вибухом.

“Думками і серцем я з людьми в Бейруті, з тими, хто втратив своїх улюблених або отримав поранення під час вибуху, який стався сьогодні”, — написав у Twitter-акаунті генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. “ВООЗ готова підтримати уряд і працівників охорони здоров’я в порятунок життів”, — зазначив він.

За даними ліванського МОЗ, в результаті вибуху в порту загинули не менше 70 осіб, понад три тисячі постраждали. Вибуховою хвилею знищено і пошкоджено десятки будівель в зоні морської гавані.

Our hearts and prayers are with the thousands of people affected. We are woking with the @mophleb to make sure trauma supplies are available. pic.twitter.com/v7qMD1mv9D

— WHO EMRO (@WHOEMRO) August 4, 2020

My thoughts and heart are with people in Beirut , #Lebanon , who lost loved ones or were injured in the explosion this afternoon . @WHO stands ready to support the government and #healthworkers in saving lives. https://t.co/3wWglH4c2j

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 4, 2020

مشاهد مروعة من ردهات مستشفى في # بيروت لعشرات الجرحى الذين اصيبوا في انفجار العاصمة اللبنانية الضخم # انفجار_بيروت # العربية pic.twitter.com/KxUtdqublu

— ا ل ع ر ب ي ة (@AlArabiya) August 4, 2020

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