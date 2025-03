ВООЗ офіційно прокоментувала вибух у Лівані

“Наші серця і молитви — з тисячами постраждалих людей. Ми працюємо з Міністерством охорони здоров’я Лівану, щоб бути впевненими в наявності поставок матеріалів від травм”, — йдеться в повідомленні. Регіональне бюро інформувало також, що взаємодіє зі своїми партнерами “в реагуванні на термінові потреби” в зв’язку з вибухом.

“Думками і серцем я з людьми в Бейруті, з тими, хто втратив своїх улюблених або отримав поранення під час вибуху, який стався сьогодні”, — написав у Twitter-акаунті генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. “ВООЗ готова підтримати уряд і працівників охорони здоров’я в порятунок життів”, — зазначив він.

За даними ліванського МОЗ, в результаті вибуху в порту загинули не менше 70 осіб, понад три тисячі постраждали. Вибуховою хвилею знищено і пошкоджено десятки будівель в зоні морської гавані.

Our hearts and prayers are with the thousands of people affected. We are woking with the @mophleb to make sure trauma supplies are available.

My thoughts and heart are with people in Beirut , #Lebanon , who lost loved ones or were injured in the explosion this afternoon . @WHO stands ready to support the government and #healthworkers in saving lives.

مشاهد مروعة من ردهات مستشفى في # بيروت لعشرات الجرحى الذين اصيبوا في انفجار العاصمة اللبنانية الضخم # انفجار_بيروت # العربية

