ВОЗ официально прокомментировала взрыв в Ливане

“Наши сердца и молитвы — с тысячами пострадавших людей. Мы работаем с Минздравом Ливана, чтобы быть уверенными в наличии поставок материалов от травм”, — говорится в сообщении. Региональное бюро информировало также, что взаимодействует со своими партнерами “в реагировании на срочные нужды” в связи со взрывом.

“Мыслями и сердцем я с людьми в Бейруте, с теми, кто потерял своих любимых или получил ранения во время произошедшего сегодня взрыва”, — написал в Twitter-аккаунте генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. “ВОЗ готова поддержать правительство и работников здравоохранения в спасении жизней”, — отметил он.

По данным ливанского Минздрава, в результате взрыва в порту погибли не менее 70 человек, более трех тысяч пострадали. Взрывной волной уничтожено и повреждено десятки строений в зоне морской гавани.

Our hearts and prayers are with the thousands of people affected. We are woking with the @mophleb to make sure trauma supplies are available. pic.twitter.com/v7qMD1mv9D

— WHO EMRO (@WHOEMRO) August 4, 2020

My thoughts and heart are with people in Beirut, #Lebanon, who lost loved ones or were injured in the explosion this afternoon. @WHO stands ready to support the government and #healthworkers in saving lives.https://t.co/3wWglH4c2j

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 4, 2020

مشاهد مروعة من ردهات مستشفى في #بيروت لعشرات الجرحى الذين اصيبوا في انفجار العاصمة اللبنانية الضخم#انفجار_بيروت#العربية pic.twitter.com/KxUtdqublu

— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) August 4, 2020