Франція відправила допомогу Лівану після руйнівного вибуху у Бейруті
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Франція направила допомогу Лівану після потужного вибуху в районі морського порту Бейрута. Про це у вівторок повідомив в своєму Twitter президент Франції Емманюель Макрон, пише УНН.
“Я висловлюю братську солідарність Лівану після вибуху в Бейруті, в результаті якого загинули багато людей, — зазначив він. — Наша допомога вже на шляху до Лівану”.
“Франція стоїть і завжди стоятиме поруч з Ліваном і ліванцями, — заявив раніше глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан в своєму Twitter. — Вона готова надати допомогу відповідно до потреб, які окреслить ліванська влада”.
На даний момент, не менше 70 людей загинули в результаті вибуху в порту Бейрута у вівторок, понад 3,7 тис. постраждали. Як повідомляє телеканал Al Jazeera на своїй сторінці в Twitter, про це заявив міністр охорони здоров’я країни Хамад Хасан.
J’exprime ma solidarité fraternelle avec les Libanais après l’explosion qui a fait tant de victimes et de dégâts ce soir à Beyrouth. La France se tient aux côtés du Liban. Toujours. Des secours et moyens français sont en cours d’acheminement sur place.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 4, 2020
La France se tient et se tiendra toujours aux côtés du Liban et des Libanais. Elle est disposée à apporter son assistance en fonction des besoins qu’exprimeront les autorités libanaises.— Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) August 4, 2020
بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة. # بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 4, 2020