В Киеве станет немного теплее: прогноз погоды на 8 августа

Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО 3 минуты назад • 205 просмотра

Иран временно закрывает свое воздушное пространство для египетских гражданских самолетов 23 минуты назад • 4926 просмотра

Кампания Харрис собрала $36 млн после избрания Уолза кандидатом в вице-президенты час назад • 14949 просмотра

CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана 2 часа назад • 29383 просмотра