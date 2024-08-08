В Киеве станет немного теплее: прогноз погоды на 8 августа
Киев • УНН
В Киеве 8 августа ожидается комфортная погода без осадков, до +26°. По Украине температура будет колебаться от +25° до +32°, в большинстве регионов - небольшая облачность с возможными легкими дождями.
В четверг, 8 августа, киевлян ждет комфортная летняя погода без дождей и жары. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра, передает УНН.
Детали
Днем воздух в столице прогреется до +25°...+26°. Ожидается практически безоблачная погода с большим количеством солнца, без дождей.
Ветер, как и раньше, будет северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет медленно повышаться, 745-746 миллиметров ртутного столба.
Погода 8 августа - прогноз по УкраинеПогода 8 августа - прогноз по Украине
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +27°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, небольшой дождь.
- В Ровно ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, легкий дождь.
- В Тернополе 8 августа ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, легкий дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут ночью +15°, днем +28°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.
- В Виннице будет +15°...+27°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Житомире в четверг ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+25°, небольшая облачность.
- В Черкассах будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +27°.
- В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +30°, практически безоблачно.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +17°...+27°.
- В Одессе 8 августа - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +28°, легкий дождь.
- В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +32°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +32°, легкий дождь.
- В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, практически безоблачно.
- В Сумах температура воздуха ночью будет +15°, а днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +18°, днем +27°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +18°...+30°.
- В Краматорске небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +28°.
- В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +28°.
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