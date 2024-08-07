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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Жатва в Украине идет на 2-3 недели раньше из-за погодных условий - Минагрополитики

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 15:13  •  10833 просмотра

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Сбор урожая в Украине происходит на 2-3 недели раньше обычного. Это связано с ранней весной и отсутствием затяжных дождей во время жатвы, что позволило завершить сбор ранней группы культур на 95% уже к началу августа.

Сбор урожая в Украине происходит на 2-3 недели раньше обычного. Это связано с ранней весной и отсутствием затяжных дождей во время жатвы, что позволило завершить сбор ранней группы культур на 95% уже к началу августа. Об этом заявил в эфире телемарафона и.о. министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, пишет УНН.  

Детали

"Действительно, собирается где-то на 2-3 недели раньше. Это связано с несколькими факторами. Один из них - это ранняя весна. То есть, раньше, чем обычно, возобновилась вегетация в этом году. Соответственно, быстрее растения развивались. А также второй фактор - это то, что не было значительного количества осадков затяжных во время сбора урожая. Потому что если, например, в июле есть часто дожди, то сбор урожая также затягивается. Фактически, сочетание этих двух факторов - раннее возобновление вегетации и отсутствие затяжных осадков в период сбора урожая - позволили сегодня, на начало августа, говорить, что по ранней группе жатва на 95% уже завершена", - сказал Высоцкий. 

Вплив спеки на врожай: ранні культури постраждали менше, втрати пізніх можуть сягнути 10-15%7 августа 2024, 15:02 • 10097 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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