17:37 • 40 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
16:39 • 2688 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
13:58 • 9738 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
12:29 • 12846 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 14163 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 11800 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 10522 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 23404 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 37117 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 35315 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
публикации
Эксклюзивы
Киев под атакой баллистики, раздаются взрывы - мэр15:32 • 6136 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 21506 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 42920 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 62427 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 56305 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 57190 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Сегодня в Киеве планируют запустить дополнительные 9 МВт мощности. Это поможет стабилизировать электроснабжение после российских атак.

В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль

Сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве. Об этом сообщил Первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

Ситуация с электроснабжением остается сложной. Энергетики продолжают восстановление объектов, пораженных россией в ночь на 7 февраля. Повреждения существенные. Работаем над комплексными решениями, в частности над запуском дополнительных мощностей генерации. Работы продвигаются согласно определенным графикам. В частности, сегодня ожидаем запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве 

- сообщил Шмыгаль после заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.

Кроме того, по словам министра, сегодня также фиксируется наибольший суточный объем импорта электроэнергии — это помогло нам удержать систему после массированных российских атак и уменьшить дефицит.

Совместно с Минразвития продолжаем работу по привлечению оборудования от партнеров и его распределению из наших хабов. В целом с начала вторжения получили 27 тысяч тонн гуманитарной помощи. Из них 25,1 тысяч тонн уже распределено в регионы 

- сообщил Шмыгаль.

По его словам, за последние две недели на склады хабов Минэнерго поступило 17 гуманитарных грузов от 11 партнеров из Швейцарии, Словакии, Дании, Канады, Швеции, Азербайджана, Германии, Австрии, Литвы и Италии. За этот же период отгрузили регионам 774 генератора и 40 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок, котлов и другое оборудование. Ожидаем поступления еще 798 генераторов, 117 трансформаторов и 120 котлов и когенерационных установок.

Украина создала резерв мобильного энергетического оборудования для громад: кто получил первые поставки08.02.26, 15:37 • 2846 просмотров

Антонина Туманова

Киев