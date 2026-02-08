В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль

Сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве. Об этом сообщил Первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

Ситуация с электроснабжением остается сложной. Энергетики продолжают восстановление объектов, пораженных россией в ночь на 7 февраля. Повреждения существенные. Работаем над комплексными решениями, в частности над запуском дополнительных мощностей генерации. Работы продвигаются согласно определенным графикам. В частности, сегодня ожидаем запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве - сообщил Шмыгаль после заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.

Кроме того, по словам министра, сегодня также фиксируется наибольший суточный объем импорта электроэнергии — это помогло нам удержать систему после массированных российских атак и уменьшить дефицит.

Совместно с Минразвития продолжаем работу по привлечению оборудования от партнеров и его распределению из наших хабов. В целом с начала вторжения получили 27 тысяч тонн гуманитарной помощи. Из них 25,1 тысяч тонн уже распределено в регионы - сообщил Шмыгаль.

По его словам, за последние две недели на склады хабов Минэнерго поступило 17 гуманитарных грузов от 11 партнеров из Швейцарии, Словакии, Дании, Канады, Швеции, Азербайджана, Германии, Австрии, Литвы и Италии. За этот же период отгрузили регионам 774 генератора и 40 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок, котлов и другое оборудование. Ожидаем поступления еще 798 генераторов, 117 трансформаторов и 120 котлов и когенерационных установок.

