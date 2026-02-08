У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль

Сьогодні очікують на запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві. Про це повідомив Перший віце-прем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.

Ситуація з електропостачанням залишається складною. Енергетики продовжують відновлення об’єктів, уражених росією в ніч проти 7 лютого. Пошкодження суттєві. Працюємо над комплексними рішеннями, зокрема над запуском додаткових потужностей генерації. Роботи просуваються згідно з визначеними графіками. Зокрема, сьогодні очікуємо на запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві - повідомив Шмигаль після засідання Штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

Крім того, за словами міністра, cьогодні також фіксують найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії — це допомогло нам втримати систему після масованих російських атак та зменшити дефіцит.

Спільно з Мінрозвитку продовжуємо роботу з залучення обладнання від партнерів та його розподілу з наших хабів. Загалом від початку вторгнення отримали 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги. З них 25,1 тисяч тонн вже розподілено в регіони - повідомив Шмигаль.

За його словами, за останні два тижні на склади хабів Міненерго надійшло 17 гуманітарних вантажів від 11 партнерів зі Швейцарії, Словаччини, Данії, Канади, Швеції, Азербайджану, Німеччини, Австрії, Литви та Італії. За цей же період відвантажили регіонам 774 генератори та 40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів та інше обладнання. Очікуємо надходження ще 798 генераторів, 117 трансформаторів та 120 котлів і когенераційних установок.

