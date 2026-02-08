$43.140.00
50.900.00
uken
17:37 • 32 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
16:39 • 2672 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
13:58 • 9718 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
12:29 • 12841 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 14157 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 11799 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 10522 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 23402 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 37114 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 35313 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4м/с
78%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Президент Словаччини вважає помилкою передачу МіГ-29 Україні 8 лютого, 08:56 • 12963 перегляди
Британська розвідка: рф посилює контроль над інформаційним простором і комунікаціями 8 лютого, 10:32 • 9174 перегляди
Індійські НПЗ скорочують закупівлі російської нафти для укладення угоди зі США - Reuters8 лютого, 10:48 • 6406 перегляди
фсб заявила про видачу росії підозрюваного у замаху на генерала алексєєва8 лютого, 11:28 • 5032 перегляди
Київ під атакою балістики, лунають вибухи - мер15:32 • 6136 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 21500 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 42913 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 62423 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 56301 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 57186 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Джеффрі Епштайн
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Село
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 21509 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 35648 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 37431 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 46109 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 48916 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Saab JAS 39 Gripen

У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Сьогодні в Києві планують запустити додаткові 9 МВт потужності. Це допоможе стабілізувати електропостачання після російських атак.

У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль

Сьогодні очікують на запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві. Про це повідомив Перший віце-прем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.

Ситуація з електропостачанням залишається складною. Енергетики продовжують відновлення об’єктів, уражених росією в ніч проти 7 лютого. Пошкодження суттєві. Працюємо над комплексними рішеннями, зокрема над запуском додаткових потужностей генерації. Роботи просуваються згідно з визначеними графіками. Зокрема, сьогодні очікуємо на запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві 

- повідомив Шмигаль після засідання Штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

Крім того, за словами міністра, cьогодні також фіксують найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії — це допомогло нам втримати систему після масованих російських атак та зменшити дефіцит.

Спільно з Мінрозвитку продовжуємо роботу з залучення обладнання від партнерів та його розподілу з наших хабів. Загалом від початку вторгнення отримали 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги. З них 25,1 тисяч тонн вже розподілено в регіони 

- повідомив Шмигаль.

За його словами, за останні два тижні на склади хабів Міненерго надійшло 17 гуманітарних вантажів від 11 партнерів зі Швейцарії, Словаччини, Данії, Канади, Швеції, Азербайджану, Німеччини, Австрії, Литви та Італії. За цей же період відвантажили регіонам 774 генератори та 40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів та інше обладнання. Очікуємо надходження ще 798 генераторів, 117 трансформаторів та 120 котлів і когенераційних установок.

Україна створила резерв мобільного енергетичного обладнання для громад: хто отримав перші поставки08.02.26, 15:37 • 2838 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоКиїв
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міністерство енергетики України
Австрія
Швейцарія
Азербайджан
Данія
Канада
Литва
Швеція
Італія
Німеччина
Словаччина
Денис Шмигаль
Київ