Редакция СМИ "МЕЖА" собрала сообщения общественных деятелей о второй части расследования о деятельности начальника Центрального межрегионального управления ГМС в Киеве и Киевской области Вячеслава Гузя, пишет УНН.

Политолог и директор Центра исследований проблем гражданского общества в свою очередь разобрал расследование "Межи" на детали и поделился ими со своими читателями.

Напомним, что в расследовании указывается стоимость услуги по получению украинского паспорта - от 100 тысяч долларов.

А Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран в свою очередь призвал своих подписчиков "читать, анализировать и распространять" материал "Межи".

"Все в плюсах", - описал преступную схему Таран.

Политический эксперт и писатель Виктор Цыбулько также отреагировал на расследование и утверждает - ГМС утопает в скандалах и коррупции. Он отметил, что ГМС требует немедленного реформирования.

Руководитель экспертной группы в Бюро анализа политики Виктор Бобыренко акцентирует внимание на покровителе Гузя - Павле Фукси.



Как отмечает редакция "Межи", они ждут реакции от государственных структур и правоохранительных органов. После выхода расследования были направлены запросы в ГМС, МВД, НАБУ, СНБО, СБУ, Департамент внутренней безопасности Нацпола.

Реакцию на свои запросы "Межа" получила только от ГМС, государственного органа где работает Вячеслав Гузь и эта реакция, по убеждению журналистов "Межи", выглядит как нежелание отвечать по существу вопроса.