Теперь на портале "Дія" можно получить военно-учетный документ с QR-кодом. Документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный. Об этом заявили в Минцифры, передает УНН.

Детали

Теперь военно-учетный документ из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов можно получить на портале Дія - без визитов в учреждения и очередей. Документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный, поэтому используйте его в любых жизненных обстоятельствах - от трудоустройства до прохождения проверки на блокпосту - заявили в Минцифры.

Отмечается, что документ будет содержать QR-код, с помощью которого можно будет проверить его действительность и просмотреть информацию из реестра Оберег.

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Документ можно будет сформировать после авторизации на портале Дія с помощью КЭП. Далее нужно выбрать сервис "Военно-учетный документ", нажать на кнопку "Подать заявление" и подписать его электронной подписью. Документ появится в кабинете гражданина на портале Дія в течение 10 минут.

Документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о человеке - отметили в Минцифры.

Напомним

Представитель министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявил, что о штрафе за несвоевременно обновленные военно-учетные данные военнообязанные смогут узнать, в частности, и в приложении "Дія".