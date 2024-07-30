Правительство утвердило положение о Государственном веб-портале 'Армия+' для электронных услуг в сфере безопасности и обороны. Минобороны поручено создать и ввести в эксплуатацию портал, также анонсирован бета-тест мобильного приложения.
Кабинет министров утвердил положение о Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны "Армия+", а также поручил Министерству обороны обеспечить его создание и ввод в эксплуатацию с учетом готовности его программных и технических средств. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Как сообщил Мельничук, Кабмин утвердил положение о Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны "Армия +", которое определяет цели, задачи, функциональные возможности портала, а также его структуру и электронное информационное взаимодействие, перечень информации, используемой на Портале "Армия +", а также другие вопросы функционирования портала.
Поручено Министерству обороны обеспечить создание и введение в эксплуатацию Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны "Армия+" с учетом готовности его программных и технических средств
Дополнение
26 июля Минобороны анонсировало запуск бета-теста мобильного приложения для военных "Армия+".
Тестировщики пройдутся по всему функционалу. В частности проверят в работе наиболее ожидаемую функцию - электронный рапорт. Можно будет создать тестовый рапорт, сгенерировать нужный шаблон, указать пошагово нужную информацию и отправить на подпись. Тестирование закрытое. Участвуют военные, которые авторизованы в системе DELTA. Ожидаем до конца июля на честные отзывы и рекомендации. Все увидим и проанализируем