Кабинет министров утвердил положение о Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны "Армия+", а также поручил Министерству обороны обеспечить его создание и ввод в эксплуатацию с учетом готовности его программных и технических средств. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин утвердил положение о Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны "Армия +", которое определяет цели, задачи, функциональные возможности портала, а также его структуру и электронное информационное взаимодействие, перечень информации, используемой на Портале "Армия +", а также другие вопросы функционирования портала.

Поручено Министерству обороны обеспечить создание и введение в эксплуатацию Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны "Армия+" с учетом готовности его программных и технических средств - отметил Мельничук.

Дополнение

26 июля Минобороны анонсировало запуск бета-теста мобильного приложения для военных "Армия+".