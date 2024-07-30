30 тыс. украинцев смогут пройти обучение и овладеть новой профессией в рамках образовательного проекта ReSkill UA, сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.

Детали

«30 000 украинцев смогут пройти обучение и овладеть новыми профессиями благодаря образовательному проекту ReSkill UA», - говорится в сообщении.

Обучение, как указано, проводится бесплатно онлайн по 11 образовательным направлениям для освоения актуальных для рынка труда профессий.

В течение обучения каждый участник сможет воспользоваться менторской поддержкой от Happy Monday. Запланированы такие инициативы, как карьерные консультации, вебинары и т.д.

После завершения курсов участники: получат международный сертификат от Coursera; смогут воспользоваться возможностями трудоустройства, которые предусмотрены программой (ярмарки вакансий, онлайн и офлайн-стажировки и т.д.).

Дедлайна на подачу заявок нет.

Подать заявку можно по ссылке.

Справочно

Проект реализуют Happy Monday вместе с международной платформой Coursera при поддержке программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» и содействии Минэкономики.