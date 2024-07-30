Минобороны заключило оборонные контракты с отечественными компаниями на почти 5 млрд грн

Министерство обороны Украины заключило два оборонных контракта с отечественными производителями на почти 5 миллиардов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

В ведомстве рассказали, что подписание между «Агентством оборонных закупок» Министерства обороны и предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса состоялось во время рабочей поездки по регионам Президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Рустема Умерова.

Это чрезвычайно важно для укрепления обороноспособности нашего государства. Ведь мы покупаем и поддерживаем свое, способствуя развитию нашей экономики и промышленности. Спасибо Президенту за поддержку в этих вопросах - заявил Умеров.

Во время поездки Владимир Зеленский и Рустем Умеров посетили предприятия оборонной промышленности, чтобы ознакомиться с их работой.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель министра генерал-лейтенант Иван Гаврилюк и заместитель министра Дмитрий Клименков.

Мы продолжаем инвестировать в украинского производителя, существенно укрепляя наш оборонный потенциал. Увеличение объемов производства подтверждает результативность совместной работы, которую мы проводим с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Это наш ключевой приоритет - добавляет Клименков.

Напомним,

Министерство обороны Украины подписало меморандум с финской компанией ICEYE, занимающейся спутниковыми технологиями, об углублении сотрудничества в сфере космической разведки для укрепления национальной безопасности и обороны.