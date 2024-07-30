Заместитель директора НАБУ Углава просит защитить его от "ручного" расследования подопечного бюро

Громкие обвинения и отсутствие реальных доказательств - такие заявления, как правило, звучат от подследственных по делам, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро. Однако, сегодня то же самое озвучивает уже заместитель директора этого самого НАБУ Гизо Углава - оказавшись по ту сторону следствия, сообщает УНН.

Углава просит обеспечить общественный контроль над расследованиями дела НАБУ, где он является главным фигурантом. Кроме общественного контроля, вин также заявил о необходимости обезопасить антикоррупционеров от возможного внешнего влияния. Поэтому, очевидно, Углава не исключает, что НАБУ управляется в "ручном" режиме и сам опасается из-за заангажированного следствия против него.

Гизо Углава обратился в Совет общественного контроля с тремя основными просьбами:

Обеспечить надлежащий общественный контроль над досудебным и служебными расследованиями на основе открытости, прозрачности и незаангажированности. Обезопасить НАБУ вместе с его коллективом от возможного внешнего влияния и попыток взять независимую институцию под ручной контроль.

Обеспечить надлежащий общественный контроль и объективное принятие решения по результатам всестороннего рассмотрения материалов двух служебных расследований во время заседания Дисциплинарной комиссии.



Как известно, по состоянию на сейчас есть два производства, где фигурирует Гизо Углава: уголовное по сливам из НАБУ и дисциплинарное по давлению на детектива.

В Совете общественного контроля НАБУ отметили, что надзор над досудебным расследованием не входит в их компетенцию. Однако, представители Совета обещают сделать все возможное для того, чтобы служебное расследование было объективным и независимым.

Мы придерживаемся функций Совета общественного контроля, а потому наши представители рассмотрят все материалы служебного расследования, касающиеся давления на детектива и обеспечат надлежащий общественный контроль - указывают в Совете.

Стоит отметить, что Гизо Углава после того, как сам стал фигурантом расследования НАБУ, признал наличие серьезных проблем во время следствия, которое проводят антикоррупционеры, и отметил, что в бюро сосредоточены не на установлении истины, а на достижении "внешних целей".

На это указывали даже международные аудиторы.

Эксперты также неоднократно констатировали то, что у НАБУ есть проблемы в расследовании дел. Ведь антикоррупционеры "известны" своим умением громко объявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении чиновнику. Однако, нередко эти дела не заходят дальше "громких заявлений", ведь разваливаются в судах.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации. Сам Омелян отмечал, что расследования НАБУ нанесли ему существенный репутационный ущерб.

Еще одним "громким" делом НАБУ является дело против уже бывшего министра агрополитики Николая Сольского. По версии следствия, Сольский якобы завладел земельными участками в Сумской области, которые якобы принадлежали Национальной академии аграрных наук. Однако, доказать ни то, что эти земли принадлежали НААН, ни то, что ими завладел Сольский антикоррупционеры пока не могут, хотя и расследуют дело уже пять лет. Однако, публичные обвинения сделали свое - Сольский покинул свою должность министра.

Поэтому возникает вопрос, не нужно ли ввести общественный контроль над всеми "громкими" делами НАБУ, учитывая вышеупомянутые проблемы.

Напомним

В конце мая НАБУ попало в скандал - стало известно о вероятном разглашении данных досудебного расследования представителями бюро в интересах якобы бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования по "Большому строительству".

Из-за этого дела директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения обязанностей на время досудебного расследования.

Кроме того, 20 июня вышло еще одно журналистское расследование о вероятном сливе данных из НАБУ, в котором фигурирует уже сам директор бюро Семен Кривонос.