Двухзонный климат-контроль, обогрев зеркал, Apple Card: НАБУ заказало себе авто на 14 млн гривен

Национальное антикоррупционное бюро Украины планирует закупить себе легковые автомобили специального назначения, оснащенные функциями двухзонного климат-контроля, обогрева зеркал и Apple Card. Сведения об этом опубликованы на Prozorro, пишет УНН.



Всего НАБУ хочет закупить 10 автомобилей - седаны и универсалы, которые должны поставить в бюро до конца года. Транспортные средства должны быть серого цвета или серебристого металлика, с автоматической коробкой передач и круиз-контролем. среди специального оборудования, в котором нуждаются антикоррупционеры, указано тонировка стекла, сигнально-громкоговорящее устройство и проблесковые маячки.

Сейчас ожидается прием предложений по указанному тендеру. Ожидаемая стоимость лотов составляет более 14,2 миллионов гривен.

Добавим

НАБУ в апреле закупило услуги по ремонту туалетов на более чем 3 миллиона гривен. Кроме того, антикоррупционеры объявляли тендер на ремонт кондиционеров за почти 400 тысяч гривен и это происходило в то время, когда власть призывает не пользоваться ими для экономии электроэнергии.

Поражает цифрами и бюджет, который тратится на содержание антикоррупционных органов. Расходы на НАБУ, САП и ВАКС за все время их существования составляют примерно 12-13 миллиардов гривен. В то же время бюджетные аппетиты антикоррупционных органов растут ежегодно. Оплачивают это все налогоплательщики, для которых подготовили уже очередные повышения сборов. В частности, Правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о повышении налогов и изменения в госбюджет на 2024 год. Кабмин предлагает парламенту повысить ставку военного сбора до 5%, а по некоторым операциям до 30%.



В то же время к эффективности антикоррупционных органов до сих пор остаются большие вопросы. Иностранные эксперты в отчете по результатам аудита выявили ряд проблем в деятельности НАБУ. В частности, аудиторы пришли к выводу, что детективы нуждаются в общении с психологами и омбудсменом, чтобы сообщать о проблемах на рабочем месте.



Кроме того, международные аудиторы констатировали, что ВАКС рассматривает дела годами, а детективы НАБУ могут расследовать их десятилетиями. Однако, как показывает практика, продолжительность расследования антикоррупционеров никак не влияет на его качество, ведь «громкие» дела НАБУ против чиновников уже неоднократно разваливались в судах.

Недавно в центре расследования НАБУ оказался заместитель директора бюро Гизо Углава. Оказавшись на месте человека, против которого антикоррупционеры проводят следственные действия, Углава признал наличие серьезных проблем в НАБУ и отметил, что в бюро сосредоточены не на установлении истины, а на достижении «внешних целей».

