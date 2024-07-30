Следователи ГБР могут отказывать в признании потерпевшими по уголовным делам из-за не желания лишних хлопот - адвокат

В Государственном бюро расследований распространена практика отказов следователями в признании граждан потерпевшими в уголовных производствах. Это может быть связано с тем, что правоохранители чувствуют безнаказанность и не хотят лишних хлопот. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал член Национальной ассоциации адвокатов Александр Золотухин.

Какая-то такая определенная безнаказанность, возможно из-за того, что они (следователи ГБР - ред.) не хотят иметь лишнего участника уголовного производства, который может условно говоря создавать проблемы в рамках его рассмотрения - отметил Золотухин.

По его словам, потерпевший как сторона процесса может заявлять ходатайства, просить о назначении экспертиз, то есть активнее пытаться побудить следствие расследовать преступление.

"А когда нет потерпевшей стороны, есть только заявитель и обвиняемый - гораздо легче закрыть это уголовное производство, или спрятать его в долгий ящик, чтобы оно дольше расследовалось. Поэтому собственно следствие в том не заинтересовано", - отметил Золотухин.

Он добавил, что отказ в признании потерпевшим в уголовном производстве - распространенная практика в тех делах, где вред не прямо очевиден. Например, если речь идет об убийстве мужчины, то его жена признается потерпевшей, потому что это прямо очевидно. А если речь, например, о материальном ущербе, то гражданам приходится через суд отменять постановление следователя об отказе от признания их потерпевшими и отстаивать свои права.

Напомним

Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в уголовном производстве относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой.

Как сообщал УНН, уголовное дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка "Конкорд" к НБУ, в которых банк требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Соучредитель "АО „АКБ "Конкорд" Елена Соседка заявила, что Национальный банк Украины проигнорировал предложения акционеров банка "Конкорд" перед его ликвидацией, а потом еще и по указанию регулятора их лишили права на справедливый суд.