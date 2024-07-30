Киев • УНН
Минмолодежьспорта утвердил Государственную программу утверждения украинской национальной и гражданской идентичности до 2028 года. Программа охватывает ключевые задачи по патриотическому воспитанию, гражданскому образованию и сотрудничеству между стейкхолдерами.
Министерство молодежи и спорта Украины сообщило об утверждении государственной программы утверждения украинской национальной и гражданской идентичности до 2028 года. Программа охватывает ключевые задачи по патриотическому воспитанию и гражданскому образованию, сообщили в министерстве во вторник, пишет УНН.
Утверждена государственная программа утверждения украинской национальной и гражданской идентичности
Детали
Минмолодежьспорта, как указано, завершило основной этап внедрения Закона Украины "Об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности".
"В течение года команда разработала и утвердила новую Стратегию, концепцию Государственной программы, изменения в Бюджетный кодекс и более десятка нормативных актов", - отметили в ведомстве.
Программа сосредотачивается на ключевых стратегических задачах:
"Политика украинской идентичности является приоритетной для Минмолодсьпорта. Государственная программа призвана объединить общество вокруг национальных ценностей внутри страны", - отметил глава Министерства молодежи и спорта Матвей Бидный.
"Государственная программа сможет обеспечить прочный фундамент для воспитания патриотизма и гражданского сознания. Ее разработка и имплементация - результат усилий многих людей и организаций", - добавил его заместитель Андрей Чесноков.
К созданию этих документов приобщались военные, ветераны, представители общественных организаций, органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также партнеры по развитию. Программу разработали до 2028 года, она, как указано, охватывает все регионы Украины и более десятка министерств.
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