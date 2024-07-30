Киев • УНН
Президент Украины посетил Волынскую область для осмотра строительства фортификаций. Зеленский провел совещание по безопасности по защите госграницы в областях, граничащих с Россией и Беларусью.
Президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой приехал в Волынскую область, чтобы осмотреть строительство фортификаций и провести совещание по безопасности по защите госграницы в областях, граничащих с россией и Беларусью. Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает УНН.
Волынь. Строительство фортификаций и совещание по безопасности относительно наших северных регионов. Основное внимание - защите нашей государственной границы в областях, граничащих с Россией и Беларусью. Продолжаем усиливать украинскую границу. Спасибо всем, кто работает ради защиты и прочности Украины
Строительство фортификаций: на Киевщине ввели многоуровневый контроль за работами12 июля 2024, 10:43 • 20171 просмотр