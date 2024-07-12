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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Строительство фортификаций: на Киевщине ввели многоуровневый контроль за работами

Строительство фортификаций: на Киевщине ввели многоуровневый контроль за работами

Киев  •  УНН

12 июля 2024, 10:43  •  11897 просмотра

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В Киевской области введена многоуровневая система контроля за строительством фортификационных сооружений с привлечением правоохранительных органов, общественных организаций и независимых экспертов для обеспечения прозрачности, подотчетности, целевого использования средств и качества работ для защиты границ Украины.

В Киевской области ввели многоуровневый контроль за строительством фортификаций. Об этом в Facebook сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

По словам Кравченко, в КОВА состоялось очередное заседание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность". При участии правоохранителей, представителей общественных организаций и подрядчиков обсудили чувствительные вопросы обустройства фортификаций на Киевщине.

Постоянный многоуровневый контроль за строительством фортификаций. Это то, что позволяет иметь надежно обустроенные рубежи и сохранить не одну жизнь.  Основное! Что и где строить определили военные. Все строительство под их непосредственным контролем. Учитываем все замечания, оперативно корректируем необходимую документацию. Потому что именно военные понимают, что нужно для надлежащей защиты границ. Все строим в соответствии с задачами

- рассказал Кравченко.

По его словам, во время заседания обсудили вопросы, которые больше всего интересуют общественность.

В частности, условия отбора подрядчиков. Кравченко отметил, что это во-первых - способность надлежащим образом выполнить все условия договора. Во-вторых - незапятнанная репутация.

Все строительные компании прошли тщательную проверку правоохранителей. Получили соответствующие выводы. Тех, кто привлекался к уголовной ответственности, не допускали к работам. Отдельно также проверяли возможные связи с Россией

- указал начальник ОВА.

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Также обсудили анализ проектно-сметной документации и финансовой отчетности. По словам Кравченко, Киевская ОВА единственная в Украине, кто привлек к этому процессу сразу две уважаемые институты: Национальный научный центр "Институт судебных экспертиз им. Засл. проф. М. С. Бокариуса" и Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

Специалисты КНИИСЭ осуществили детальную экспертизу проектно-сметной документации, предоставили отчеты, осуществляют технический надзор за строительством, проверяют финансовую отчетность, проводят строительно-техническую экспертизу. Отдельную и дополнительную строительно-техническую экспертизу также проводят специалисты Института Бокариуса. После завершения строительства - полная экспертиза реализации проекта, в том числе финансовая. И только тогда подписывается акт выполненных работ

- подчеркнул председатель ОВА.

Еще один вопрос - эффективное использование средств и предотвращение завышения цен. Кравченко подчеркнул, что все договоры заключены по динамическим ценам. Каждый подрядчик предупрежден, что акты по завышенным ценам не будут закрыты.

Прецедент уже был. Но манипулировать и злоупотреблять не удастся. На выходе цены не будут превышать среднерыночные и будут соответствовать экспертизе проектно-сметной документации. Поэтому по завышенным ценам никто не получит деньги. Оценка технадзора, тщательный анализ финансовой документации, строительно-техническая экспертиза специалистов институтов - только потом подписывается акт и оплачиваются счета

-  подчеркнул он.

Также поднимался вопрос об исправлении выявленных во время строительства недостатков. Для этого осуществляется постоянная многоуровневая проверка всего этапа строительства. Как заверил председатель ОВА, специальная рабочая группа с участием военных, заказчиков, правоохранителей почти ежедневно непосредственно на объекте.

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Фактически Киевская ОВА - первая среди областных администраций, кто создал уникальную многоуровневую систему контроля за обустройством фортификаций. Кто-то скажет: слишком бюрократично и сложно. Но чем больше предохранителей - тем меньше потом вопросов у общественности, меньше поводов манипулировать, больше аргументов для обоснования каждого решения. Мы ввели новый формат комплексной проверки. Потому что за всем этим жизнь каждого украинца, каждого военного, в конце концов - судьба всей страны

- резюмировал Кравченко.
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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