В течение первого полугодия владельцы земельных участков Киевщины за использование земельных угодий дополнительно уже уплатили 45,5 млн грн из задекларированных на сегодня более 89 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

"Инвентаризация сельскохозяйственных земель Киевщины и уплата налогов за их использование. Вопрос, который под строгим контролем рабочей группы "Прозрачность и подотчетность".

Постоянная совместная работа уже дает результат - за первое полугодие дополнительно подано почти 1,8 тыс. деклараций по плате за землю. Сумма дополнительно уплаченных налогов превысила 45,5 млн грн", - сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

По его словам, вместе с налоговой, местными громадами продолжается работа по выявлению владельцев земельных участков. На начало июля количество земельных участков, поданных на отработку местным органам власти - 94 тыс. Идентифицировано пока чуть больше 16 тыс. и работа продолжается. Активно привлекают к налогообложению новых субъектов хозяйственной деятельности.

Кравченко призвал правоохранителей проверить информацию о миллионных убытках во время строительства дорог и соцучреждений на Киевщине

"К сожалению, есть громады, которые не спешат предоставлять информацию - их 18. Кроме того, стимулируем громады выявлять и сообщать о земельных участках, которые используются без надлежащих документов и не по целевому назначению.

Поэтому все без исключения громады призвал не медлить с представлением необходимых данных. По всем, кто целенаправленно будет избегать этого - передавать документы в правоохранительные органы. Мы все заинтересованы в развитии громад Киевщины, прозрачных и подотчетных процессах. И должны действовать сообща!" - добавил Кравченко.

На Киевщине рекомендовали разорвать резонансную закупку на 20 млн грн. Кравченко подчеркивает - использование средств должно быть эффективным

По словам председателя ОВА, неуплаченные налоги - значительные суммы средств, которые можно использовать на развитие громад, строительство новых социальных и инфраструктурных объектов.