Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко обратился к правоохранителям с заявлением о проверке информации о нанесении убытков на 14 млн грн во время строительства дорог и социальных учреждений Киевской области об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы КОВА.

Детали

Обратился в Киевскую областную прокуратуру с просьбой провести всестороннюю проверку информации о нанесении ущерба на 14 млн грн во время строительства дорог и социальных заведений на Киевщине, которые проводились в течение 2019-2021 годов - говорится в описании.

По его словам, за этот период выявлены нарушения по результатам проведения Государственной аудиторской службой Украины ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности департамента регионального развития КОГА в течение 1 января 2019 – 30 июня 2023 года.

Кравченко рассказал, что нарушения привели к потерям финансовых и материальных ресурсов.

В частности, речь идет о завышении на 10 млн грн стоимости и объема работ, услуг, цен на материалы, количества использованных стройматериалов подрядными организациями во время капитального ремонта дорог. Еще на 4 млн грн – на объектах социальной инфраструктуры, в частности, садиках, бассейнах, больнице. Всего департамент регионального развития к проведению работ привлекал 12 подрядных организаций.

Часть выявленных нарушений на сумму 300 тыс. грн уже устранена.

Несмотря на то, что выявленные нарушения касаются периода до того, как я возглавил Киевскую областную государственную администрацию, обратился в прокуратуру с заявлением о совершении уголовного правонарушения в порядке ст. 214 УПК Украины. Прокуратура должна всесторонне проверить факты изложенные в документах ГАСУ и, в случае их подтверждения, привлечь виновных к ответственности. Речь идет как о подрядчиках, так и о бывших сотрудниках ДРР - подчеркнул глава Киевской ОВА.

Дополнение

Кравченко рассказал, что сейчас принимаются меры и на уровне Киевской ОГА. В частности, департамент регионального развития уже направил подрядчикам требование о возмещении причиненных убытков.

В случае невыполнения требования, ДРР будет обращаться в суд. Кроме того, ДРР возместит в областной бюджет завышенную стоимость услуг по техническому надзору за рядом объектов.

Неоднократно подчеркивал, что прозрачность, подотчетность и эффективность использования средств во время строительства является приоритетом. Этого постоянно требую от профильного департамента, районов, общин и всех подрядчиков - заявил глава ОВА Руслан Кравченко.

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