Кравченко закликав правоохоронців перевірити інформацію щодо мільйонних збитків під час будівництва доріг і соцзакладів на Київщині

Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко звернувся до правоохоронців із заявою щодо перевірки інформації про завдання збитків на 14 млн грн під час будівництва доріг та соціальних закладів на Київщині Про це пише УНН з посиланням на заяву очільника КОВА.

Деталі

Звернувся до Київської обласної прокуратури з проханням провести всебічну перевірку інформації щодо завдання збитків на 14 млн грн під час будівництва доріг та соціальних закладів на Київщині, які проводилися протягом 2019-2021 років - йдеться в дописі.

За його словами, за цей період виявлені порушення за результатами проведення Державною аудиторською службою України ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності департаменту регіонального розвитку КОДА протягом 1 січня 2019 – 30 червня 2023 року.

Кравченко розповів, що порушення призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів.

Зокрема, йдеться про завищення на 10 млн грн вартості та обсягу робіт, послуг, цін на матеріали, кількості використаних будматеріалів підрядними організаціями під час капітального ремонту доріг. Ще на 4 млн грн – на об'єктах соціальної інфраструктури, зокрема, садочках, басейнах, лікарні. Загалом департамент регіонального розвитку до проведення робіт залучав 12 підрядних організацій.

Частину виявлених порушень на суму 300 тис. грн вже усунуто.

Попри те, що виявлені порушення стосуються періоду до того, як я очолив Київську обласну державну адміністрацію, звернувся до прокуратури із заявою про вчинення кримінального правопорушення у порядку ст. 214 КПК України. Прокуратура має всебічно перевірити факти викладені у документах ДАСУ та, у разі їх підтвердження, притягнути винних до відповідальності. Йдеться як про підрядників, так і про колишніх працівників ДРР - підкреслив голова Київської ОВА.

Доповнення

Кравченко розповів, що наразі вживаються заходи і на рівні Київської ОДА. Зокрема, департамент регіонального розвитку вже направив підрядникам вимогу про відшкодування завданих збитків.

У разі невиконання вимоги, ДРР звертатиметься до суду. Крім того, ДРР відшкодує до обласного бюджету завищену вартість послуг з технічного нагляду за низкою об'єктів.

Неодноразово наголошував, що прозорість, підзвітність та ефективність використання коштів під час будівництва є пріоритетом. Цього постійно вимагаю від профільного департаменту, районів, громад і всіх підрядників - заявив голова ОВА Руслан Кравченко.

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