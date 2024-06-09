СБУ, ДБР та КНДІСЕ: Кравченко розповів про рівні перевірок фортифікацій на Київщині

ukenru
10:47 • 3900 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 15034 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 30192 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 53217 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 68799 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111878 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135792 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138810 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240278 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171153 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
5.2 м/с
36 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 41422 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 18826 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 46701 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 24914 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 29300 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240278 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361176 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376544 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291966 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364973 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60036 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76670 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88060 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170630 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173203 перегляди
Актуальне
СБУ, ДБР та КНДІСЕ: Кравченко розповів про рівні перевірок фортифікацій на Київщині

СБУ, ДБР та КНДІСЕ: Кравченко розповів про рівні перевірок фортифікацій на Київщині

Київ • УНН

 • 100445 перегляди

До робіт з облаштування фортифікаційних споруд на Київщині залучено фахівців КНДІСЕ. Куди і як витрачаємо кошти перевіряє СБУ, ДБР та НАБУ.

До робіт з облаштування та модернізації фортифікаційних споруд в Київській області залучено фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ). Також підрядники, які залучені до облаштування фортифікацій, пройшли повну перевірку правоохоронців. Куди і як витрачаємо кошти перевіряє СБУ, ДБР та НАБУ. Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко, передає УНН.

"Провів нараду з підрядними організаціями, які працюють над облаштуванням фортифікаційних споруд у Київській області. Обговорили питання, пов'язані з усім комплексом робіт. Будівництво фортифікацій постійно контролюють правоохоронні органи. Це питання також під моїм особистим контролем", - написав Кравченко у Facebook.

Київщина нарощує темпи будівництва фортифікацій: Кравченко показав відео укріплень 29.05.24, 12:49 • 21300 переглядiв

Він наголосив на таких важливих аспектах:

• Неприпустимість заробітку на закупівлі матеріалів

• Пришвидшення виконання робіт

• Наявність всієї необхідної техніки

• Наявність необхідної кількості працівників

"Перед всіма підрядниками поставив основну вимогу: є недоліки – оперативно їх виправляйте! Покращення обороноздатності вимагає чіткої та злагодженої роботи. Часу на розкачування немає", - зазначив Кравченко.

Він нагадав кожному підряднику про особисту відповідальність.

"Щоб зняти будь-які питання навколо робіт з облаштування та модернізації фортифікаційних споруд в області, за моєю ініціативою залучено фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ). Вони перевіряють всю проєктно-кошторисну документацію, за її результатами затверджують свої експертні звіти. Крім того, фахівці Інституту здійснюють технагляд за будівництвом. Акти виконаних робіт закриваються лише після отримання висновків будівельно-технічної експертизи. Ці документи та матеріали обовʼязково передамо для повної перевірки правоохоронцям", - розповів Кравченко.

Окрім того. Він нагадав, що підрядники, які залучені до облаштування фортифікацій, пройшли повну перевірку правоохоронців. Куди і як витрачаємо кошти перевіряє СБУ, ДБР та НАБУ.

Для посилення контролю за якістю та швидкістю робіт проводимо виїзні перевірки. Відтепер цей напрям також контролюватиме новопризначений профільний заступник Дмитро Кучеря. Він вже розпочав планові та позапланові виїзди на всі фортифікаційні об’єкти області. Тож не зупиняємось і в посиленому складі продовжуємо виконувати завдання Президента зі зведення та укріплення фортифікацій виключно на територіях та в обсягах, визначених нашими військовими. Жодної самодіяльності чи вільного трактування тут бути не може!

- наголосив Кравченко.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
facebookFacebook
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37