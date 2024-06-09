СБУ, ДБР та КНДІСЕ: Кравченко розповів про рівні перевірок фортифікацій на Київщині

До робіт з облаштування та модернізації фортифікаційних споруд в Київській області залучено фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ). Також підрядники, які залучені до облаштування фортифікацій, пройшли повну перевірку правоохоронців. Куди і як витрачаємо кошти перевіряє СБУ, ДБР та НАБУ. Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко, передає УНН.

"Провів нараду з підрядними організаціями, які працюють над облаштуванням фортифікаційних споруд у Київській області. Обговорили питання, пов'язані з усім комплексом робіт. Будівництво фортифікацій постійно контролюють правоохоронні органи. Це питання також під моїм особистим контролем", - написав Кравченко у Facebook.

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Він наголосив на таких важливих аспектах:

• Неприпустимість заробітку на закупівлі матеріалів

• Пришвидшення виконання робіт

• Наявність всієї необхідної техніки

• Наявність необхідної кількості працівників

"Перед всіма підрядниками поставив основну вимогу: є недоліки – оперативно їх виправляйте! Покращення обороноздатності вимагає чіткої та злагодженої роботи. Часу на розкачування немає", - зазначив Кравченко.

Він нагадав кожному підряднику про особисту відповідальність.

"Щоб зняти будь-які питання навколо робіт з облаштування та модернізації фортифікаційних споруд в області, за моєю ініціативою залучено фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ). Вони перевіряють всю проєктно-кошторисну документацію, за її результатами затверджують свої експертні звіти. Крім того, фахівці Інституту здійснюють технагляд за будівництвом. Акти виконаних робіт закриваються лише після отримання висновків будівельно-технічної експертизи. Ці документи та матеріали обовʼязково передамо для повної перевірки правоохоронцям", - розповів Кравченко.

Окрім того. Він нагадав, що підрядники, які залучені до облаштування фортифікацій, пройшли повну перевірку правоохоронців. Куди і як витрачаємо кошти перевіряє СБУ, ДБР та НАБУ.

Для посилення контролю за якістю та швидкістю робіт проводимо виїзні перевірки. Відтепер цей напрям також контролюватиме новопризначений профільний заступник Дмитро Кучеря. Він вже розпочав планові та позапланові виїзди на всі фортифікаційні об’єкти області. Тож не зупиняємось і в посиленому складі продовжуємо виконувати завдання Президента зі зведення та укріплення фортифікацій виключно на територіях та в обсягах, визначених нашими військовими. Жодної самодіяльності чи вільного трактування тут бути не може!