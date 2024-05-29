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Київщина нарощує темпи будівництва фортифікацій: Кравченко показав відео укріплень

Київщина нарощує темпи будівництва фортифікацій: Кравченко показав відео укріплень

Київ • УНН

 • 21300 перегляди

Київська область нарощує темпи будівництва військових укріплень при постійній координації з військовим командуванням і суворому контролі з боку правоохоронних органів для забезпечення належного використання державних коштів.

У Київській області нарощують темпи будівництва фортифікаційних споруд. Всі роботи проводяться під постійною координацією із військовим командуванням. Використання держкоштів на фортифікації постійно перевіряють правоохоронці. Про це у повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН

Київщина нарощує темпи облаштування військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд та ліній невибухових загороджень. Зміцнюємо обороноздатність нашої Київщини

- написав Кравченко.

За його словами,  використання державних коштів на будівництво споруд постійно перевіряють СБУ, ДБР та НАБУ. Більш того, підрядники, які були залучені до облаштування фортифікацій будуть допущені до робіт лише після прискіпливої перевірки правоохоронців. 

Терміни, якість, ціни. Це під прискіпливим багаторівневим контролем. Держава виділяє необхідні кошти на облаштування фортифікацій. Наше завдання – щоб все йшло винятково за призначенням

- вказав голова ОВА. 

Також Кравченко розповів, що технічних нагляд за будівництвом здійснюють фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Вони перевірили всю проєктно-кошторисну документацію, затвердили своїми експертними звітами, здійснюють технагляд за будівництвом. 

"Закриття актів виконаних робіт – лише після їх будівельно-технічної експертизи. Ці документи та матеріали обовʼязково надамо для повної перевірки правоохоронцям",  - вказав голова ОВА. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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