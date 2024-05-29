Киевщина наращивает темпы строительства фортификаций: Кравченко показал видео укреплений

В Киевской области наращивают темпы строительства фортификационных сооружений. Все работы проводятся под постоянной координацией с военным командованием. Использование госсредств на фортификации постоянно проверяют правоохранители. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

Киевщина наращивает темпы обустройства военных инженерно-технических фортификационных сооружений и линий невзрывных заграждений. Укрепляем обороноспособность нашей Киевщины - написал Кравченко.

По его словам, использование государственных средств на строительство сооружений постоянно проверяют СБУ, ГБР и НАБУ. Более того, подрядчики, которые были привлечены к обустройству фортификаций будут допущены к работам лишь после тщательной проверки правоохранителей.

Сроки, качество, цены. Это под дотошным многоуровневым контролем. Государство выделяет необходимые средства на обустройство фортификаций. Наша задача - чтобы все шло исключительно по назначению - указал глава ОВА.

Также Кравченко рассказал, что технических надзор за строительством осуществляют специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Они проверили всю проектно-сметную документацию, утвердили своими экспертными отчетами, осуществляют технадзор за строительством.

"Закрытие актов выполненных работ-только после их строительно-технической экспертизы. Эти документы и материалы обязательно предоставим для полной проверки правоохранителям", - указал глава ОВА.

Обустроят укрытие, два спортивных корта, конференц-зал: Кравченко рассказал детали о новой школе, которую планируют возвести на Киевщине