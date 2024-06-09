СБУ, ГБР и КНИИСЭ: Кравченко рассказал об уровнях проверок фортификаций на Киевщине

К работам по обустройству и модернизации фортификационных сооружений в Киевской области привлечены специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ). Также подрядчики, которые привлечены к обустройству фортификаций, прошли полную проверку правоохранителей. Куда и как тратим средства проверяет СБУ, ГБР и НАБУ. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

"Провел совещание с подрядными организациями, которые работают над обустройством фортификационных сооружений в Киевской области. Обсудили вопросы, связанные со всем комплексом работ. Строительство фортификаций постоянно контролируют правоохранительные органы. Этот вопрос также под моим личным контролем", - написал Кравченко в Facebook.

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Он подчеркнул следующие важные аспекты:

Недопустимость заработка на закупке материалов

Ускорение выполнения работ



Наличие всей необходимой техники



Наличие необходимого количества работников



"Перед всеми подрядчиками поставил основное требование: есть недостатки-оперативно их исправляйте! Улучшение обороноспособности требует четкой и слаженной работы. Времени на раскатку нет", - отметил Кравченко.

Он напомнил каждому подрядчику о личной ответственности.

"Чтобы снять любые вопросы вокруг работ по обустройству и модернизации фортификационных сооружений в области, по моей инициативе привлечены специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ). Они проверяют всю проектно-сметную документацию, по ее результатам утверждают свои экспертные отчеты. Кроме того, специалисты Института осуществляют технадзор за строительством. Акты выполненных работ закрываются только после получения заключений строительно-технической экспертизы. Эти документы и материалы обязательно передадим для полной проверки правоохранителям", - рассказал Кравченко.

Кроме того. Он напомнил, что подрядчики, которые привлечены к обустройству фортификаций, прошли полную проверку правоохранителей. Куда и как тратим средства проверяет СБУ, ГБР и НАБУ.