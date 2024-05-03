На Киевщине рекомендовали разорвать резонансную закупку на 20 млн грн. Кравченко подчеркивает - использование средств должно быть эффективным

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В Киевской области группа "Прозрачность и подотчетность" рекомендовала расторгнуть договор на капитальный ремонт системы водоснабжения в селе Пролиски из-за возможного завышения цен на строительные материалы.
Захватчики штурмуют и пытаются менять направление, но об открытии новой линии фронта говорить рано - Синегубов
В Харьковской области продолжаются активные боевые действия, противник штурмует и меняет тактику, но об открытии новой линии фронта речь пока не идет из-за недостаточного количества российских военных сил.
Любимица американских звезд: кто такая Таня Муиньо, которая поставит номер для украинских участниц "Евровидения"
Таня Муиньо, признанный украинский режиссер, известная своей работой с такими международными звездами, как Lil Nas X и Гарри Стайлз, поставит спектакль для украинских участников Евровидения 2024 alyona alyona и Jerry Heil.
Чехия заявляет, что ее учреждения с 2023 года подвергаются атакам хакеров, связанных с российским гру
С 2023 года Чешская Республика является мишенью хакеров, связанных с российской военной разведкой, которые используют уязвимость Microsoft Outlook. Страна осудила россию и призвала прекратить кибератаки.
Цены на какао упали почти на 30% после достижения рекордных максимумов - Bloomberg
На этой неделе цены на какао упали почти на 30% после достижения рекордных максимумов, ознаменовав резкий разворот от недавнего роста, вызванного дефицитом предложения.
Какие возможности получит бизнес в рамках инвестиционной составляющей Ukraine Facility от ЕС - ответ Минэкономики
Инвестиционные рамки для Украины на сумму 9,3 млрд евро в рамках программы ЕС Ukraine Facility предоставят украинскому бизнесу доступ к дополнительному финансированию от международных финансовых институтов через механизм гарантий на сумму 7,8 млрд евро и 1,5 млрд евро для смешанного финансирования и технической помощи.
Огонь наступает: в рф бушуют масштабные лесные пожары
Лесные пожары в Хабаровском крае россии за ночь увеличились на 17 000 гектаров до 47 600 гектаров, что привело к объявлению чрезвычайного положения в регионе, а граждане дышат дымом.
Украина и Великобритания начинают сотрудничество в сфере зеленых инноваций в энергетике
Украина и Великобритания запускают 13 инновационных проектов в сфере зеленой энергетики в рамках программы InnovateUkraine, при этом Великобритания предоставляет 16 миллионов фунтов стерлингов для поддержки энергетической независимости Украины и перехода на зеленые технологии.
Отказалась станцевать лезгинку: в оккупированном Севастополе участник войны с Украиной ударил девушку ногой в лицо
В оккупированном Севастополе участник войны с Украиной ударил ногой в лицо девушку за отказ танцевать лезгинку. Нападавшего, предположительно члена формирования "шторм z", идентифицировали как члена "сво", который отдыхал в городе.
В Индонезии орангутан научился самостоятельно лечить ранения, используя целебные растения
Раненый орангутанг по имени Ракус наносил пасту, изготовленную из листьев и стебля противовоспалительного и антибактериального растения под названием Акар Кунинг, чтобы заживить большую рану на щеке. Это первый случай, когда ученые зафиксировали, что животное в дикой природе лечит травму с помощью лекарственного растения.