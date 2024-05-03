На Киевщине рекомендовали разорвать резонансную закупку на 20 млн грн. Кравченко подчеркивает - использование средств должно быть эффективным

На Киевщине группа "Прозрачность и подотчетность" рекомендовала Пристоличному сельскому совету расторгнуть договор на капитальный ремонт водопровода в селе Пролиски из-за возможной завышенной стоимости. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Решение приняли на очередном заседании группы с участием правоохранителей. Этот тендер вызвал резонанс в обществе из-за значительной стоимости закупки - почти 20 млн грн. На заседании заслушали объяснения от представителей Пристоличной общины, а также анализ от представителей территориального управления БЭБ в Киевской области.

"Правоохранители проанализировали цены на строительные материалы, указанные в проектно-сметной документации и сравнили их с рыночными. По результатам этого установлено завышение цен на отдельные позиции стройматериалов на сумму более 3,7 млн гривен. Кроме того, правоохранители высказали замечания к проектно-сметной документации еще до проведения тендера", - рассказал Руслан Кравченко.

Поэтому группа рекомендовала договор расторгнуть, провести экспертизу проектно-сметной документации в государственной институции для установления объективной стоимости работ и только после этого провести повторный тендер.

"Моя позиция четкая. Все тендеры, которые проводят департаменты КОВА, районы, громады должны быть четко обоснованными и отвечать реальным потребностям людей. Эффективное использование средств, особенно в условиях войны, это то, чего требую от каждого. Благодарен правоохранительным органам, которые активно приобщаются к этой работе и помогают предотвращать неэффективное расходование финансов", - отметил Руслан Кравченко.