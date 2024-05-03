На Київщині рекомендували розірвати резонансну закупівлю на 20 млн грн. Кравченко наголошує - використання коштів має бути ефективним

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Київ • УНН

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У Київській області група "Прозорість та підзвітність" рекомендувала розірвати договір на капітальний ремонт системи водопостачання в селі Проліски через можливе завищення цін на будівельні матеріали.

На Київщині група "Прозорість та підзвітність" рекомендувала Пристоличній сільській раді розірвати договір на капітальний ремонт водогону в селі Проліски через можливу завищену вартість. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

Рішення ухвалили на черговому засіданні групи за участі правоохоронців. Цей тендер спричинив резонанс у суспільстві через значну вартість закупівлі – майже 20 млн грн. На засіданні заслухали пояснення від представників Пристоличної громади, а також аналіз від представників територіального управління БЕБ в Київській області.

"Правоохоронці проаналізували ціни на будівельні матеріали, зазначені в проєктно-кошторисній документації та порівняли їх з ринковими. За результатом цього встановлено завищення цін на окремі позиції будматеріалів на суму понад 3,7 млн гривень. Крім того, правоохоронці висловили зауваження до проєктно-кошторисної документації ще до проведення тендеру", – розповів Руслан Кравченко. 

Тому група рекомендувала договір розірвати, провести експертизу проєктно-кошторисної документації в державній інституції для встановлення об’єктивної вартості робіт і лише після цього провести повторний тендер.

"Моя позиція чітка. Всі тендери, які проводять департаменти КОВА, райони, громади мають бути чітко обгрунтованими та відповідати реальним потребам людей. Ефективне використання коштів, особливо в умовах війни, це те, чого вимагаю від кожного. Вдячний правоохоронним органам, які активно долучаються до цієї роботи і допомагають запобігати неефективному витрачанню фінансів", – наголосив Руслан Кравченко.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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