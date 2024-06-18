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Кабмин перераспределил более 238 млн гривен для строительства фортификаций в Харьковской области - нардеп

Кабмин перераспределил более 238 млн гривен для строительства фортификаций в Харьковской области - нардеп

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 14:27  •  4280 просмотра

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Кабмин перераспределил более 238 миллионов гривен из Николаевской и Ровенской областей в Харьковскую на строительство фортификационных сооружений и оборонительных рубежей.

Кабинет министов перераспределил более 238 млн гривен резервного фонда госбюджета Николаевской и Ровенской областей для Харьковской области для строительства фортификаций, оборонительных рубежей и обустройства невзрывных заграждений. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

Кабмин перераспределяет средства резервного фонда госбюджета Николаевской и Ровенской областей на Харьковскую область. Речь идет о 238 млн 28,5 тыс. гривен. Средства пойдут на фортификационные сооружения, оборонительные рубежи, системы обустройства невзрывных заграждений

- сообщил Гончаренко.

Напомним

Верховная Рада Украины создала временную специальную комиссию (ВСК) по обустройству фортификационных сооружений и закупки беспилотных летательных аппаратов, председателем которой назначен Николай Задорожный ("Слуга народа"), в которую вошли представители всех фракций и групп.

Павел Башинский

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