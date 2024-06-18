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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4450 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Кабмін перерозподілив понад 238 млн гривень для будівництва фортифікацій у Харківській області - нардеп

Київ • УНН

 • 35418 перегляди

Кабмін перерозподілив понад 238 мільйонів гривень з Миколаївської та Рівненської областей до Харківської на будівництво фортифікаційних споруд та оборонних рубежів.

Кабмін перерозподілив понад 238 млн гривень для будівництва фортифікацій у Харківській області - нардеп

Кабінет міністів перерозподілив понад 238 млн гривень резервного фонду держбюджету Миколаївської та Рівненської областей для Харківської області для будівництва фортифікацій, оборонних рубежів та облаштування невибухових загороджень. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

Кабмін перерозподіляє кошти резервного фонду держбюджету Миколаївської та Рівненської областей на Харківську область. Мова йде про 238 млн 28,5 тис. гривень. Кошти підуть на фортифікаційні споруди, оборонні рубежі, системи облаштування невибухових загороджень

- повідомив Гончаренко.

Нагадаємо

Верховна Рада України створила тимчасову спеціальну комісію (ТСК) стосовно облаштування фортифікаційних споруд та закупівлі безпілотних літальних апаратів, головою якої призначений Микола Задорожний ("Слуга народу"), до якої увійшли представники всіх фракцій і груп.

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