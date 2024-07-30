Ситуация в энергетике Украины стабилизировалась благодаря ремонтам на АЭС и снижению температуры, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник по итогам заседания правительства, пишет УНН.

Благодаря заблаговременному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и снижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась - написал Шмыгаль в Telegram.

В то же время, по его словам, продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду и развитие альтернативных источников генерации. "Уже запустили программы государственной поддержки построения распределенной генерации. Есть первые примеры кредитования бизнеса и физических лиц для усиления энергетической устойчивости", - указал Премьер.

Он также отметил, что Президент Владимир Зеленский подписал закон о снятии ввозной пошлины и НДС для энергооборудования. "С 27 июля закон вступил в силу. Теперь в льготном режиме граждане и бизнес могут завозить электрогенераторы, инверторы, аккумуляторы, зарядные станции и т.д.", - отметил Шмыгаль.

З мінімальними обмеженнями або й взагалі без відключень: радник Шмигаля з енергетики дав прогноз на наступні три місяці