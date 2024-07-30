Украина вошла в период относительного энергетического баланса. Следующие три месяца могут пройти с минимальными ограничениями или вообще без отключений электроэнергии, дал прогноз советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире КИЕВ24, пишет УНН.

Мы сейчас вошли в период, когда генерирующего электричество в системе стало больше, температура упала - соответственно, снизилось потребление. И мы, будучи, к сожалению, погодозависимыми, сегодня, благодаря погоде в первую очередь, находимся в таком относительном балансе. Если не будет внешних воздействий, я думаю, что мы в этом, скажем так, относительном балансе - что это означает: это означает, что в принципе если ограничения какие-то в эти дни и будут возникать, то они будут носить незначительный характер - должны прожить следующих минимум три месяца - сказал Бойко.

На уточнение, означает ли это, что следующие три месяца могут быть с минимальными ограничениями или вообще без отключений, Бойко сказал: "Именно так".

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