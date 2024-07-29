30 июля не запланированы ограничения электроснабжения. По информации Укрэнерго, вторник должен пройти без отключений электричества. Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

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"Отличные новости. Согласно информации от Укрэнерго, вторник должен пройти без отключений электричества", - указано в сообщении компании.

Минэнерго пока не планирует нового поднятия тарифов на электроэнергию