Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что они пока не рассматривают поднятие тарифа на электроэнергию до 7 грн, хотя стоимость электроэнергии для населения после поднятия тарифа остается одной из самых низких в Европе.

Об этом она рассказала в интервью Оbozrevatel, пишет УНН.

На вопрос о поднятии цен на электроэнергию до 7 грн Гринчук ответила, что таких планов нет.

Относительно повышения тарифа: 31 мая Кабмин принял решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии, согласно которому устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года. Этот действующий с 1 июня тариф покрывает исключительно себестоимость производства электроэнергии двумя государственными энергокомпаниями («Энергоатомом» и «Укргидроэнерго»), а также передачу электроэнергии, ее распределение в регионах и поставку потребителю - говорит она.

Заместитель министра энергетики говорит, что государство субсидирует тарифы на электроэнергию для населения, которые ранее составляли 2,64 грн за кВт*ч. Эти тарифы были значительно ниже реальной стоимости электроэнергии и требовали дотаций для покрытия разницы.

Однако, из-за обширных повреждений энергетической инфраструктуры, правительство сейчас вынуждено тратить значительные суммы на восстановление объектов, чтобы обеспечить наличие света в домах, и поэтому не может оказывать такую же масштабную финансовую поддержку населению, как это было раньше.

«Стоимость электроэнергии для населения после поднятия тарифа остается одной из самых низких в Европе и стоит меньше, чем в той же Молдове, Болгарии или Македонии», - добавляет она.

Гринчук отметила, что увеличение тарифов на электроэнергию помогает финансировать ремонт и восстановление энергетической системы. Она указала, что благодаря средствам, полученным в 2023 году после корректировки тарифов для домохозяйств, энергетические компании смогли подготовиться к зимнему периоду. Было отремонтировано примерно 20 ГВт мощностей и к системе добавлено еще 3 ГВт.

Напомним,

Лидер «Батькивщины», народный депутат Юлия Тимошенко выразила уверенность, что цена киловатта атомной энергии, которая и идет на нужды украинского потребителя - 97 копеек. Поэтому, по ее мнению, для повышения стоимости электроэнергии до 4.32 грн. не было никаких причин.