Диверсии с поджогами авто украинских военных - это работа российского гру, и главная логика действий рф - попытка создать напряжение в тылу, также россияне хотят уменьшить желание Запада помогать нам. Об этом заявил во вторник руководитель ЦПД СНБО, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, пишет УНН.

Диверсии с поджогами авто украинских военных - это работа российского гру, которые вербуют для выполнения этих задач наших граждан в тылу - написал Коваленко в Telegram.

Он подчеркнул, что "главная логика действий рф сейчас - они не могут победить на фронте, поэтому пытаются создать напряжение в тылу". "Удары по энергетике, информационная война, масштабирование тем раскола, диверсии - это все работа их спецслужбистов. Похожие задачи они выполняют на территории ЕС. В частности, там пытаются увеличивать количество диверсий и формировать имидж украинцев как террористов для жителей ЕС. россияне хотят уменьшить желание Запада помогать нам", - заявил Коваленко.

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