Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели спецоперацию с 37 обысками и обезвредили агентурную группу фсб, которая готовила поджоги и была нацелена на торговые центры, АЗС и другие объекты в Украине и странах ЕС, сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили серию терактов в Украине и Евросоюзе. В результате спецоперации в разных регионах нашего государства нейтрализовано агентурную группу фсб, которая готовила поджоги в местах массового пребывания людей. Основными целями врага были торговые центры, автозаправочные станции, аптеки и рынки в Украине, Польше и странах Балтии - сообщили в СБУ в соцсетях.

Во время комплексных мероприятий на Прикарпатье, как отметили в СБУ, "задержан организатор вражеской ячейки и его сообщник". "Злоумышленники действовали в составе преступной группировки, деятельность которой дистанционно координировали кадровые сотрудники спецслужбы рф", - говорится в сообщении.

В состав преступной группы, по данным СБУ, входило 19 человек, которые были рассредоточены по местам проживания в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Полтавской областях и на Запорожье.

По данным следствия, фигуранты за деньги вербовали кандидатов на совершение поджогов гражданских объектов, а для поиска потенциальных исполнителей использовали личные связи в криминальных кругах.

"Чтобы "отправить" завербованных поджигателей за границу, фигуранты готовили для них поддельные документы. В частности паспорта, водительские права, дипломы об образовании и медкарты, оформленные на третьих лиц. Таким образом агентура рф планировала незаконно переправлять своих сообщников за пределы Украины и "легализовать" их на территории ЕС", - рассказали в СБУ.

После совершения поджогов исполнители, как сообщается, "должны были снимать возгорание объектов на камеры собственных телефонов для дальнейшего "отчета" в фсб". Медиафайлы агрессор планировал использовать для подготовки специальных информационных операций, направленных на расшатывание общественно-политической обстановки в ЕС, отметили в спецслужбе.

Как указали в СБУ, во время 37 обысков в помещениях, автомобилях и гаражных помещениях фигурантов изъято:

мобильные телефоны, флеш-накопители, черновые записи и поддельные документы, которые использовали в подрывной деятельности;

автомат АК, пистолеты, в частности Gloсk 19 с патронами и глушителями;

банковские карты и крупные суммы наличных, которые тратили на вербовку потенциальных поджигателей.

Сейчас организатору агентурной группы фсб и его сообщнику, как отмечается, сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины, среди них: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия для привлечения всех виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

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