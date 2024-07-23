Правоохранители разоблачили группировку, которая работала на срыв мобилизации и "сливала" данные украинских военных. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Фигуранты работали сразу в нескольких регионах - речь идет в частности о Киевской, Одесской, Харьковской и Закарпатской областях.

Одним из организаторов преступной группы был экс-ведущий популярных телепроектов Украины, а сейчас известный блогер, который распространяет прокремлевские нарративы. К информационно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора он привлек еще семерых сообщников. Среди них - псевдоэксперты, администраторы интернет-сообществ и специалисты по видеомонтажу - заявили в СБУ.

По данным следствия, фигуранты призывали к вооруженному сопротивлению сотрудникам ТЦК и правоохранительных органов, а также распространяли фейки об украинских защитниках.

Для массового "разгона" провокационного контента злоумышленники создали собственную сеть каналов и страниц в Ютубе, Телеграмме и Фейсбуке с общей аудиторией более 600 тыс. пользователей.

На этих интернет-ресурсах фигуранты проводили стримы и публиковали сообщения с видеосюжетами, в которых инструктировали о силовых методах уклонения от призыва.

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Также они создали сайт, где "сливали" персональные данные украинских военных, прежде всего представителей ТЦК и правоохранителей. Для прикрытия подрывной деятельности участники группировки выдавали себя за журналистов, используя удостоверения незарегистрированных изданий.

По данным следствия, координацию преступных действий фигуранты осуществляли через специально созданный анонимный чат в мессенджере. Во время обысков по местам их проживания обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Сейчас задержаны два организатора группировки: блогер и его сообщник-псевдоэксперт. Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Кроме того, по этой же статье квалифицированы преступные действия еще двух псевдоэкспертов указанной группировки подконтрольной интернет-сети - резюмировали в СБУ.

В СБУ добавили, что сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении всем другим фигурантам. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним

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