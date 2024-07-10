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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сожгла машину военного: на Кировоградщине задержали женщину, которая выполняла диверсии по заказу рф

Киев  •  УНН

10 июля 2024, 10:18  •  1608 просмотра

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28-летняя женщина из Александрии была задержана за поджог автомобилей и зданий ВСУ по приказу российских спецслужб, ей предъявили обвинение в государственной измене и препятствовании военной деятельности с возможным пожизненным заключением.

На Кировоградщине правоохранители задержали женщину, которая по заказу российских спецслужб жгла машины и здания Сил обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали 

По данным контрразведки СБУ, фигурантка умышленно подожгла служебный пикап инструктора подразделения спецназначения "Омега" Национальной гвардии.

Как установило расследование, следующим ее заданием был поджог здания местного ТЦК с применением "коктейля Молотова". За это ей обещали "денежное вознаграждение", размер которого зависел от масштаба пожара.

Задержанной оказалась 28-летняя жительница Александрии. В поле зрения агрессора она попала в начале этого лета из-за своей активности в Telegram-каналах, где искала легкого заработка.

Во время обысков у нее изъят мобильный телефон с доказательствами преступления, а также составляющие самодельной зажигательной смеси и одежда, в которой фигурантка совершала поджог.

Сейчас задержанной сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Решается вопрос о дополнительной квалификации ее преступных действий по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)

- резюмировали в СБУ.

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Терроризировал жителей Одессы под видом правоохранителя: СБУ задержала рецидивиста28 февраля 2024, 10:45 • 22036 просмотров

Дополнение

Следователи выяснили, что для поджога автомобиля Нацгвардейца женщина приобрела легковоспламеняющийся разжигатель и отследила место парковки авто украинского защитника.

После согласования потенциальной цели с оккупантами их соратница во время комендантского часа подкралась к автомобилю Нацгвардии и подожгла его.

Чтобы "отчитываться" о выполнении вражеского задания, она фиксировала на камеру собственного телефона свои действия во время подготовки и совершения преступления.

Как пояснили в СБУ, видео агрессор планировал использовать для проведения специальных информационных операций, которые должны были "разгонять" фейк о наличии антиукраинского подполья на Кировоградщине.

Напомним

В июне, в результате совместной операции СБУ и Нацполиции в Одессе задержаны двое мужчин, которые по заданию фсб должны были поджигать автомобили украинских военных

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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